Polícia procura homem acusado de estuprar a filha de 12 anos

A Segurança Pública está à procura de um homem identificado como Edmilson Barros, que é acusado de estuprar uma filha de 12 anos de idade, no município de Olho D’água do Casado, no Sertão de Alagoas.

A informação foi confirmada nesta quinta-feira (8) pelo secretário municipal de Segurança, major Leandro, durante entrevista à rádio Correio FM de Delmiro Gouveia. “Após recebermos uma denúncia de que o acusado vem praticando o crime há cerca de dois anos, entramos em contato com o Conselho Tutelar do município, realizamos levantamentos e constatamos a veracidade do fato”, relatou o secretário.

Durante a entrevista, o major Leandro ainda informou que, de posse das informações e em parceria com o Conselho, ele entrou em contato com o delegado distrital Leonam Pinheiro, o qual solicitou o pedido de prisão temporária contra Edmilson Barros. “Chegamos a realizar buscas, mas não encontramos esse homem, com isso, ele é considerado foragido da Justiça. Iremos localizá-lo em qualquer lugar que esteja”, finalizou o secretário municipal.

Fonte: Correio 24 Horas