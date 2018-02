Alunos do EJA em Penedo participam dos cursos Pronatec de Assistente de Palco e Camarim

Numa parceria firmada entre a Prefeitura de Penedo, através da Secretaria Municipal de Educação e a Universidade Federal de Alagoas (UFAL), os alunos do Projeto de Educação de Jovens E Adultos (EJA), estão recebendo de forma paralela as aulas normais, noções tecnológicas nos cursos de assistente de palco e assistente de camarim.

De acordo com a Coordenadora Catarina Sodó, os cursos do Pronatec que acontecem no horário noturno na Escola Municipal de Educação Básica Manoel Soares, complementam o aprendizado dos alunos de forma dinâmica e preconiza o alinhamento estratégico da Secretaria Municipal de Educação que visa ampliar o conhecimento de forma sistêmica.

Para a Secretária Cintya Alves, o município tem buscado firmar parcerias com as mais variadas instituições, a fim de promover mais conhecimento nos espaços de aula, onde as informações possam chegar de forma dinâmica, garantindo aos estudantes da rede municipal de educação, momentos de prazer e interatividade no espaço ensino/aprendizagem.

Fonte: Assessoria