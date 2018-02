Prefeitura de Penedo adere ao programa Criança Feliz

Em reunião do Conselho Municipal de Assistência Social realizada na última quinta-feira (8), foi aprovada por unanimidade a adesão de Penedo ao programa criança feliz, que consiste entre outras ação em visitas domiciliares as famílias participantes, com o acompanhamento constante e orientação para fortalecer os vínculos familiares, comunitários e estimular o desenvolvimento infantil. O referido programa é voltado para beneficiários do bolsa família em todo o país e está previsto para ser lançado no Estado de Alagoas no segundo semestre desse ano.

De acordo com informações da Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social, o município de Penedo irá atender 400 famílias no programa criança feliz, tendo como condição estar cadastrada no cadastro único do município e ser beneficiária do programa bolsa família.

O Programa Criança Feliz tem foco na atenção à primeira infância, garantindo o atendimento às crianças e famílias mais vulneráveis do Brasil.

Segundo informações do programa, em todo o País, 2.624 municípios já aderiram, podendo chegar ainda a um total 3.567 município. O principal objetivo é oferecer a crianças de zero a seis anos ferramentas que promovam seu desenvolvimento integral.

Para isso, os profissionais que realizaram essas visitas domiciliares serão capacitados em diversas áreas : Saúde, educação, serviço social, psicologia, direitos humanos, cultura, entre outros; garantindo com isso o melhoramento do desenvolvimento humano dessas famílias, a longo prazo.

Fonte: Assessoria