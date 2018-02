Renan Filho anuncia concurso com 500 vagas para o cargo de soldado da PM/AL

O governador Renan Filho afirmou, na tarde desta sexta-feira (9), durante transmissão ao vivo (live) em suas redes sociais, que a ideia é realizar concursos públicos menores e anuais para o provimento de cargos na administração pública estadual. Seguindo essa tendência, ele anunciou a abertura de mais 500 vagas para a Polícia Militar (PM) em novo certame, cujo edital deve ser lançado entre março e abril.

“Nós convocamos a reserva técnica – 800 praças e cerca de 180 oficiais; fizemos novo concurso com mil vagas para PM e mais 150 para o Corpo de Bombeiros; vamos observar a situação dos ‘aptos’ com todo o carinho e faremos novo concurso com 500 vagas para este ano, cujos aprovados serão convocados a partir de 2019”, disse Renan Filho.

O secretário do Planejamento, Gestão e Patrimônio, Fabrício Marques, também participou da transmissão. Ele confirmou que o Governo lançará, ainda este ano, os editais para os concursos públicos da Secretaria da Fazenda (Sefaz) e Controladoria-Geral do Estado (PGE).

“Para a Controladoria-Geral já foi aprovada a lei de criação do concurso, mas ainda não foi aprovada a tabela de cargos. Está tudo pronto; só estamos aguardando a aprovação, pela Assembleia Legislativa, da tabela de remuneração. Já o concurso para a Secretaria da Fazenda é mais complexo, de alta remuneração, e o secretário da pasta, George Santoro, está cuidando disso”, disse Fabrício Marques.

O secretário lembrou que, nessa sexta-feira (9), termina o prazo para o pagamento das inscrições para o concurso da Educação, que está ofertando 850 vagas. “O concurso da Educação está andando muito bem”, afirmou.

Na ‘live’, o governador e o secretário de Planejamento ainda tiraram dúvidas dos internautas. Um deles perguntou se o novo concurso da PM terá vagas para oficiais. “Será um concurso apenas para praças”, respondeu Renan Filho. “A PM de Alagoas já tem um número satisfatório de oficiais para a quantidade de praças e nós temos um nível de aposentadoria muito grande de praças”, explicou.

Ele disse ainda que, por regra, trabalha para fazer concurso público para a PM, Polícia Civil e Educação (professores), de maneira a repor o quadro de funcionários anualmente. “A minha ideia, a melhor aceita tecnicamente pela Secretaria de Planejamento, é fazer concurso quase todo ano ou todo ano, porque, assim, a gente abre vagas e oferece chances para todas as gerações”.

PM e CB

No ano passado, o Governo do Estado realizou concurso público para a PM com a oferta de 1.000 vagas. Foram 1.600 classificados para a etapa do exame físico e investigação social, a ser realizada a partir do dia 19 de fevereiro.

A previsão é de que a lista final de aprovados saia no dia 19 de abril. Os mil primeiros serão chamados, conforme divulgado em edital. No entanto, também sairá uma lista com os que estão aptos, mas que, por ordem de classificação, não estão entre os mil.

“Vocês se lembram que na convocação da reserva técnica nós fizemos um cronograma e convocamos todo mundo. Agora, estou querendo fazer um cronograma para convocar, também, todos os mil aprovados para as vagas disponibilizadas. Quando a gente tiver isso, eu vou, junto com o secretário Fabrício, estabelecer o que vamos fazer com os aptos. Eu queria dizer que nós teremos a melhor boa vontade para – em o Estado podendo contratar – realizar o sonho das pessoas de serem servidores públicos. É que essas coisas precisam ser tratadas com a devida responsabilidade”, ponderou Renan Filho.

Em relação ao Corpo de Bombeiros, são 150 vagas no total. No próximo dia 19 de fevereiro sairá a lista dos que passaram no exame médico e que seguem para a próxima etapa, que é o exame médico e investigação social. No dia 26 de abril será divulgada a relação final dos aprovados.

Fonte: Agência Alagoas