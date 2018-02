Secretaria de Saúde alerta sobre cuidados e riscos durante o Carnaval 2018

Durante a manhã desta sexta-feira (09), técnicos da Secretaria Municipal de Saúde preparam duas blitz educativas em pontos distintos da cidade de Penedo, objetivando chamar a atenção da população para os cuidados e também os riscos que os festejos carnavalescos trazem pela falta de prevenção.

Na Praça Jácome Calheiros no Centro Histórico e na Praça Cesário Procópio dos Mártyres, parte alta da cidade, os colaboradores da saúde montaram as blitz, onde entregaram preservativos masculino e feminino, gel lubrificante e chamaram a atenção da comunidade para os cuidados com a pele, revelando a necessidade do uso do protetor solar e também da hidratação com o consumo de muito líquido durante os dias de maior exposição ao sol.

Para o Secretário Pedro Madeiro é necessário que a população continue entendendo que a prevenção continua sendo o melhor remédio. As campanhas preventivas e educativas são uma rotina para nós da Secretaria de Saúde, mas todo o empenho não terá resultados positivos se a população não entender que são os foliões os verdadeiros atores que protagonizam o final feliz.

“Temos dados diante das estatísticas de que quando a população se protege, seja das doenças sexualmente transmissíveis, seja com o uso do protetor solar para evitar o câncer de pele ou se hidratando nos dias de maior exposição ao sol, os números de ocupação nas unidades de saúde caem significativamente, possibilitando maior diversão para toda a família no período carnavalesco”, informou Pedro Madeiro.

Fonte: Assessoria