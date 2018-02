SEMTHAS realiza panfletagem em defesa dos direitos das crianças durante o carnaval

A Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência social realizou na manhã dessa sexta-feira (9), uma ação no centro de Penedo, para conscientizar a população sobre os direitos das crianças e adolescentes durante o período do carnaval. Entre os temas abordados, nas cartilhas distribuídas durante a panfletagem está a necessidade de se acabar com o trabalho infantil, com a exploração sexual , entre outros males que ainda atingem as crianças brasileiras.

Além de distribuir as cartilhas, a equipe da SEMTHAS também orientou as pessoas sobre o tema e a importância de denunciar qualquer violação aos direitos das crianças e adolescentes por meio do disk 100.

De acordo com o Psicólogo e Coordenador de planejamento da SEMTHAS, Vinicius Barbosa, o objetivo foi mostrar à comunidade a importância de se garantir o desenvolvimento integral às crianças e adolescentes, evitando assim qualquer violação aos seus direitos, que possa prejudicar seu desenvolvimento humano.

Foi abordado também, a necessidade haver uma mudança cultural, para que crianças e adolescentes possam vivenciar experiências enriquecedoras, como práticas esportivas, artísticas e culturais, sendo importante também a socialização com outras crianças.

Fonte: Assessoria