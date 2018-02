Escolas municipais promovem ‘Carnaval da Educação’ em Penedo

As Escolas Municipais de Educação Básica de Penedo promoveram na manhã desta sexta-feira (09), o ‘Carnaval da Educação’, caindo no frevo e promovendo a folia para os estudantes da rede municipal que paralelo as práticas pedagógicas, participaram da festa que levou a comunidade escolar para as ruas onde as unidades educacionais estão localizadas, atraindo a atenção dos moradores que também caíram na folia e marcaram o passo ao som contagiante do frevo.

Na Escola Municipal Helena de Carvalho sediada no Conjunto José Moraes Lopes (Cohab), dos menores aos maiores, todos pularam de alegria e participaram do momento de muita animação promovido pela direção da unidade. Para a diretora Daniela as práticas educacionais, alinhadas ao entretenimento dos estudantes é fundamental para que as datas festivas despertem a curiosidade deles para o conhecimento da história, não só do Carnaval, mas também de outras festas tradicionais no Brasil com reconhecimento mundial.

Já nos Povoados Cooperativa I e Peixoto, a folia aconteceu nas Escolas Municipais de Educação Básica João XXIII e Cândido Toledo, onde as direções prepararam momentos de muita folia e descontração com os corpos discente e docente, sendo a festa marcada pelas clássicas marchinhas de carnaval que mesmo com o passar dos anos se tonam atuais, com professores e estudantes cantando e pulando ao som, por exemplo, das contagiantes ‘Allah-la-ô’ de Haroldo Lobo – Nássara e ‘Aurora’ de Mário Lago e Roberto Roberti, ambas, datadas de 1940.

No bairro quilombola do ‘Oiteiro’, professores, coordenadores e estudantes da Escola Irmã Jolenta, marcaram o passo promovendo uma verdadeira folia momesca pelas ruas da comunidade. Por onde passavam iam recebendo o carinho e o engajamento da população que há tempos reconhece o compromisso e comprometimento da direção e coordenação da escola que já começam 2018 com muita disposição.

