X-tudo do Alagoano: só um gol na rodada, campo medonho e Nona é o cara

Os atacantes estavam com a cabeça no carnaval. Só pode. A quinta rodada do Alagoano começou com três jogos e, pasmem, apenas um gol. Sofrido, chorado, na partida de Capela. E foi marcado pelo atacante Nona, do CEO, contra o Dimensão Saúde. Ele fez cinco no campeonato e virou artilheiro, ao lado de Neto Baiano, do CRB.

Preocupados com a Copa do Brasil, CSA e CRB pouparam geral. O técnico Flávio Araújo foi mais radical e escalou apenas reservas contra o CSE. Mazola Júnior, do Galo, ainda misturou o time e, depois do empate com o Murici, estava furioso no vestário. Detonou o campo medonho do Estádio José Gomes da Costa e disse que, por isso, perdeu o volante Claudinei para o jogo com o Novo Hamburgo. Lesão muscular.

– Escorregou na areia e tá fora do jogo de quinta – esbravejou Mazola.

Que fofo!

Não faltou curiosidade também na rodada. O indiozinho de mascote do CSE protagonizou a cena mais fofa do sábado. Lembrou até o garotinho da Chape.

Os goleiros também marcaram presença. Léo, do Murici, e Edson, do CRB, então, pegaram muito e acabaram com a folia dos atacantes. Resultado? Empate sem gols. Em Palmeira dos Índios, o CSA também não saiu do zero com o CSE. Perdeu uma posição. Sem fantasia, os times pouco criaram e fizeram um jogo feio no Juca Sampaio.

Olha pro CEO…

O time do Sertão conquistou neste sábado a terceira vitória seguida no estadual e assumiu a vice-liderança, com nove pontos. Ousado, passou o CSA, colou no líder CRB e ainda desbancou o Dimensão Saúde, que venceu o Galo na semana passada e estava empolgado. Valeu muito o gol do artilheiro Nona.

Resumão

Em 19 jogos do Alagoano até agora, foram marcados 46 gols, média 2,42. Os mandantes se deram melhor: foram dez vitórias, quatro empates e cinco derrotas. Líder do campeonato, o CRB tem o melhor ataque, com 11 gols, e o Murici tem o pior, com apenas um. O CSA, terceiro colocado, com oito pontos, foi o único time que ainda não perdeu no campeonato.

Fonte: Globoesporte