Teotônio Vilela comunica que não vai disputar Senado nas eleições de 2018

O ex-governador Teotônio Vilela Filho (PSDB) anunciou em sua rede social na tarde desta segunda-feira(12), que não disputará o Senado nas eleições de 2018.

Em seu Facebook, Téo afirma que apoiará a candidatura de Rui Palmeira a governador e que continuará contribuindo como cidadão no estado. Confira a nota na íntegra:

“Hoje comuniquei ao prefeito Rui Palmeira, presidente do meu partido, o PSDB, que não disputarei o Senado da República agora em 2018, mas que estarei firme no apoio à sua candidatura ao Governo do Estado. Agradeço imensamente à população da minha Alagoas que me coloca bem situado nas pesquisas de opinião pública como candidato a Senador, assim como todas as manifestações de apoio que tenho recebido de lideranças políticas, nacionais e locais do PSDB e partidos aliados. A todos, muito obrigado. Depois de três mandatos de senador, dois de governador e por várias vezes presidente nacional e estadual do PSDB, continuarei a contribuir com o meu estado como cidadão. Que Deus abençoe a todos nós.”

Fonte: CadaMinuto