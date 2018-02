Prouni divulga resultado com listas de aprovados

O resultado do Programa Universidade para Todos (Prouni) está disponível no site http://siteprouni.mec.gov.br/. Também é possível acessá-lo pelo aplicativo do programa no celular.

Os candidatos pré-aprovados devem comprovar os dados pessoais informados na inscrição entre os dias 15 e 23 de fevereiro, na universidade onde estudarão. Só assim terão suas vagas garantidas.

O programa oferece 242.987 bolsas de estudo em 2.976 instituições de ensino particulares. Dessas, 113.863 são integrais e 129.124, parciais.

Instabilidade

O resultado foi publicado nesta quarta-feira (14), às 9h27. No entanto, a página apresentou um problema no link e não foi possível visualizar os nomes dos estudantes.

Cerca de 15 minutos depois, às 9h45, o site voltou a exibir o aviso de “Aguarde o resultado da 1ª chamada”:

Ao G1, o Ministério da Educação afirmou que não houve problemas no site e que o resultado só iria ao ar por volta das 11h. De acordo com a pasta, o botão que levaria o usuário à lista de aprovados apareceu antes do previsto.

Nas redes sociais, candidatos se queixaram dos problemas técnicos e fizeram piadas com a ansiedade sobre o resultado.

O acesso foi normalizado por volta das 11h10 – mas ainda apresenta instabilidade.

Segunda chamada

Haverá a divulgação de uma 2ª lista de aprovados no dia 2 de março. Caso o candidato não seja aprovado novamente, poderá manifestar interesse em participar da lista de espera entre os dias 16 e 19 de março, no site do Prouni.

Poderão concorrer à primeira opção de curso aqueles que:

Não foram pré-selecionados nas chamadas regulares;

Foram pré-selecionados só na segunda opção de curso, mas não houve formação de turma.

Poderão concorrer à segunda opção de curso aqueles que:

Não foram pré-selecionados nas chamadas regulares e não houve formação de turma na primeira opção;

Foram pré-selecionados na primeira opção de curso, mas reprovados porque não houve formação de turma.

O Prouni disponibilizará os boletins de desempenho de cada participante para as instituições de ensino que integram o programa. Caberá a elas analisar quantas vagas não foram ocupadas para convocar novos candidatos. O resultado da lista de espera será publicado pelas universidades no dia 20 de março.

Critérios de participação

Para participar do Prouni, é necessário ter tirado no mínimo 450 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2017) e não ter zerado a redação. Só podem integrar o programa aqueles estudantes que se encaixarem em pelo menos uma das seguintes situações:

ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública;

ter cursado o ensino médio completo em escola privada, mas como bolsista integral;

ter cursado o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em escola privada, mas como bolsista integral;

ter alguma deficiência;

ser professor da rede pública de ensino.

Tipos de bolsa

As bolsas integrais se destinam aos candidatos cuja renda familiar bruta mensal per capita não exceda 1,5 salário mínimo. Já as parciais, de 50% da mensalidade, são voltadas aos estudantes com renda familiar bruta mensal per capita inferior a três salários mínimos.

A inscrição inclui até duas opções de instituição, local de oferta, curso, turno e tipo de bolsa pretendida.

Calendário Prouni 2018

Primeira chamada: 14 de fevereiro

Comprovação de informações da primeira chamada: entre 15 e 23 de fevereiro

Segunda chamada: 2 de março

Comprovação de informações da segunda chamada: entre 2 e 9 de março

Manifestação de interesse na lista de espera: entre 16 e 19 de março

Resultado das listas de espera: 20 de março

Fonte: G1