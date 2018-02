Cristiano Ronaldo decide, e Real Madrid bate PSG de Neymar na Liga

Cristiano Ronaldo foi novamente decisivo, fazendo os dois gols que deram a virada ao Real Madrid sobre o PSG de Neymar nesta quarta-feira (14), no Santiago Bernabeu, em Madri. Marcelo completou o placar para 3 a 1. Agora, a equipe espanhola joga com uma boa vantagem no jogo de volta, dia 6 de março em Paris.

O jogo

O jogo começou nervoso, como era de se esperar em uma partida apontada por muitos como uma final antecipada. Em um lance na lateral, Marcelo se chocou com Daniel Alves e precisou de atendimento médico.

Nervoso, Neymar recebeu cartão amarelo após falta desnecessária sobre o lateral Nacho.

Mais bem postado no meio-campo, o Real Madrid aproveitou as brechas na marcação do PSG para criar a primeira grande chance de gol. Aos 28min, Marcelo lançou Cristiano Ronaldo livre na direita. O português chutou forte, mas a bola bateu na cabeça de Areola.

Gol do PSG

Mesmo sem comandar as ações do meio-campo, o PSG conseguiu o primeiro gol em sua primeira boa investida, que teve a participação de seu milionário trio ofensivo. Um coadjuvante, porém, foi quem tirou o zero do placar.

Mbappe lançou pela direita, a bola cruzou a área, passando por Neymar e Cavani, que estavam bem marcados, e sobrou para Rabiot, que venceu Navas.

Empate do Real Madrid

O gol despertou ainda mais o ímpeto ofensivo do Real Madrid. No entanto, a equipe tinha dificuldade de transformar esse domínio em chances de gol. Apenas aos 44min Benzema conseguiu uma boa chance. O francês chutaou forte da entrada da área, obrigando Areola a fazer uma grande defesa.

No minuto seguinte, porém, Lo Celso fez pênalti infantil em Toni Kroos. Cristiano Ronaldo foi para a marca da cal e empatou o jogo pouco antes do apito do árbitro encerrando o primeiro tempo.

Marcação alta

Precisando da vitória, o Real Madrid começou o segundo tempo com estratégia de fazer uma marcação alta, esperando recuperar a bola do PSG ainda no campo de ataque. Com boa troca de passes, a equipe francesa conseguia superar a pressão.

Aos 4min e aos 8min, o PSG teve boas chances com, respectivamente Mbappe e Rabiot. No primeiro lance, Navas defendeu. No segundo, Daniel Alves cruzou para a finalização do meia. Mas Sergio Ramos defendeu com o peito.

Mudança tática

Com 25min, os treinadores buscaram opções opostas. Emery fechou o meio-campo, tirando Cavani, que não fez grande partida, e colocou Meunier. Já Zidane trocou Benzema por Gareth Bale. A ideia do treinador foi contar com dois atacantes velozes (Isco e Bale) e fixar Cristiano Ronaldo no comando do ataque.

Mas quem primeiro teve uma boa oportunidade foi o PSG, com boa chegada de Berchiche pela esquerda do ataque. O lateral chutou cruzado, mas Daniel Alves não conseguiu desviar para o gol.

Virada de Cristiano Ronaldo

Apostando em um gol salvador, Zidane promoveu mais duas mudanças, colocando Asensio e Lucas Vázques nos lugares de Isco e Casemiro. E a estratégia foi bem-sucedida. Aos 38min, Asensio cruzou, Areola rebateu e Cristiano Ronaldo tocou de coxa para desempatar.

Mais bem postado em campo após o gol, o Real Madrid aproveitou o momento de fragilidade do PSG pela esquerda do ataque. Foi por lá que saiu o terceiro gol. Novamente Asensio cruzou, e Marcelo completou para o gol.

Desnorteado, o PSG ainda tentou algumas jogadas de ataque, mas sem maiores ameaças ao gol de Keylor Navas.

FICHA DO JOGO

Real Madrid 3 x 1 PSG

Local: Santiago Bernabeu

Público e renda: não disponível

Juiz: Gianluca Rocchi

Gols: Rabiot, aos 34min, e Cristiano Ronaldo (pênalti), aos 45min do primeiro tempo; Cristiano Ronaldo aos 38min e Marcelo aos 40min do segundo tempo

Real Madrid: Navas; Nacho, Varane, Sergio Ramos e Marcelo; Casemiro, Kroos e Modric; Cristiano Ronaldo, Benzema e Isco. Técnico: Zinedine Zidane.

PSG: Areola, Daniel Alves, Marquinhos, Kimpembe e Berchiche; Verratti, Rabiot e Lo Celso; Neymar, Cavani e Mbappe. Técnico: Unai Emery.

