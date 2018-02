Homem é detido com arma durante carnaval em Piaçabuçu

Durante os festejos carnavalescos desta terça-feira (13), no Pontal do Peba, em Piaçabuçu, interior de Alagoas, um homem de 21 anos, identificado como Antônio Barbosa Gama Júnior, foi preso com uma arma de fogo em via pública.

A guarnição volante da Operação Verão estava em rondas na praia do Pontal do Peba quando foi informada pela população que um indivíduo havia efetuado disparos na via pública de dentro de um carro Logan, de cor preta, de placa não anotada.

Ao averiguarem a denúncia, os policiais militares se depararam com um veículo com as características citadas e após abordagem e revista minuciosa no veículo, uma pistola Taurus 938, calibre 38, de numeração suprimida, contendo nove munições intactas foi achada.

Nenhum dos quatro ocupantes do carro assumiu a propriedade da arma. Eles foram conduzidos para a Delegacia de Polícia de Coruripe, onde o dono do veículo foi imputado em flagrante pelo delito.

com PM-AL