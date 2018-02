Anjos da Paz acolhem dependentes químicos em Arapiraca

Psicólogos e assistentes sociais do programa Anjos da Paz da Secretaria de Estado de Prevenção à Violência (Seprev) acolheram oito dependentes químicos durante de quinta-feira (15), em Arapiraca. A busca noturna foi realizada em parceria com comunidades acolhedoras da região.

Durante a noite, mais de 50 pessoas em situação de rua foram abordadas pelas equipes dos Anjos da Paz, destas oito foram encaminhadas para uma das comunidades que participavam da ação. Foram elas: Comunidade Acolhedora São Paulo Apóstolo, Coração Misericordioso e Kerygma.

“A sensibilização é o primeiro passo para o acolhimento. É importante fazer abordagens constantes, pois a probabilidade de conseguirmos convencer um dependente químico para tratamento aumenta”, explicou Karla Larrosa, coordenadora do Centro de Acolhimento para Pessoas com Dependência Química de Arapiraca.

Agora que foram encaminhados para tratamento, os dependentes químicos acolhidos terão a possibilidade de permanecerem nas comunidades acolhedoras durante o período de até seis meses. A ação é totalmente gratuita e ofertada pelo Governo de Alagoas por meio da Rede Acolhe.

Ação em Pilar

As equipes dos Anjos da Paz do Centro de Acolhimento de Maceió também mantêm uma agenda dinâmica, nesta sexta-feira (16). Elas estão no município de Pilar, onde realizam busca ativa por dependentes químicos e palestras preventivas em escolas.

Os interessados em receber as equipes de Anjos da Paz ou em encaminhar um dependente químico voluntariamente para uma das comunidades acolhedoras podem entrar em contato com o Centro de Acolhimento por meio do call center da Seprev, ligando no número 0800.280.9390.



Fonte: Agência Alagoas