Copa do Brasil: CRB bate o Novo Hamburgo nos pênaltis e pega o São Paulo na 3ª fase

O CRB decidiu nos pênaltis a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil. Após empatar em 1 a 1 com o Novo Hamburgo no tempo normal, o Galo venceu nas penalidades por 4 a 3 e garantiu a vaga no Rio Grande do Sul. Neto Baiano abriu o placar no primeiro tempo e Ricardo Lobo empatou na etapa final. Nas penalidades, brilhou o goleiro João Carlos. O camisa 1 pegou duas cobranças e assegurou a classificação na noite desta quinta-feira (15), no Estádio do Vale.

O Galo agora pega o São Paulo na próxima fase. O Tricolor eliminou o CSA no Estádio Rei Pelé. A terceira fase retorna com o mata-mata e terá jogos de ida e volta.

Dinheiro em caixa

Pela classificação, o CRB vai receber R$ 1,4 milhão da cota da Copa do Brasil. Além de ter direito também a 60% da renda do jogo desta noite.

Neto artilheiro

O Novo Hamburgo fez valer o mando de campo e martelou o CRB na primeira etapa. Aos 8′, João Carlos interceptou cruzamento de Lito e Jean Silva desperdiçou boa oportunidade no rebote. Aos 11′, David finalizou com força e o goleiro regatiano segurou. O Noia seguiu pressionando e, aos 29′, Jean Silva quase abriu o placar.

Aos 37′, Assis cobrou falta, Roberto Dias cabeceou e por pouco não marcou. Quando parecia dominado, o Galo deu o bote. Aos 46′, a defensiva gaúcha deu bobeira, Neto Baiano não perdoou, balançou as redes e saiu para o abraço.

Classificação nas penalidades

O Novo Hamburgo voltou do intervalo com maior volume de jogo. Aos 12′, Juninho superou a zaga regatiana, finalizou e errou. Ricardo Lobo saiu do banco, entrou aos 20′ e empatou aos 30′. O CRB buscou o gol da classificação com Neto Baiano no lance seguinte, mas o atacante mandou para fora. Cautelosos, os dois times puxaram o freio e evitaram dar brechas na reta final, levando a decisão para os pênaltis.

Nas cobranças, Ricardo Lobo marcou e Rafael Bastos igualou o placar. Depois, Zotti perde e Diego botou o Galo na frente. Julio dos Santos guardou e Ayrton deixou o CRB em vantagem novamente. Branquinho voltou a empatar, mas Willians fez o quarto. Assis bateu a quinta cobrança, João Carlos pegou e garantiu a classificação alagoana.

Ficha técnica

Novo Hamburgo

1- Michel Alves

2- Lito

3- Roberto Dias

4- Júlio dos Santos

6- Assis

5- David

8- Diogo Oliveira (16- Zotti, aos 26′ do 2º tempo)

7- Preto

10- Juninho

11- Jean Silva (21- Branquinho, aos 19′ do 2º tempo)

9- Flávio Torres (18- Ricardo Lobo, aos 20′ do 2º tempo)

Técnico: Beto Campos

Banco: 12- Márcio Arantes, 13- Thiago Steffen, 14- Bindé, 15- Xaro, 16- Zotti, 17- Arthur Feitoza, 18- Ricardo Lobo, 19- Tiago Ott, 20- Henrique Santos, 21- Branquinho e 22- Conrado.

CRB

1- João Carlos

2- Ayrton

3- Flávio Boaventura

4- Anderson Conceição

6- Diego

5- Feijão

8- Serginho

7- Edson Ratinho

10- Leílson (15- Willians, aos 29′ do 2º tempo)

11- Willians Santana (16- Rafael Bastos, aos 43′ do 2º tempo)

9- Neto Baiano (18- Marcão, aos 34′ do 2º tempo)

Técnico: Mazola Júnior

Banco: 12- Edson Mardden, 13- Everton Sena, 14- Edson Borges, 15- Willians, 16- Rafael Bastos, 17- Ruan e 18- Marcão.

Gols

Novo Hamburgo: Ricardo Lobo (30′ do 2º tempo).

CRB: Neto Baiano (46′ do 1º tempo).

Cartão amarelo

Novo Hamburgo: Roberto Dias, Lito, Júlio dos Santos, Zotti.

CRB: Serginho, Willians Santana, Flávio Boaventura, Feijão.

Arbitragem

Árbitro: Jailson Macedo de Freitas (CBF/BA);

Auxiliar 1: Jucimar dos Santos Dias (CBF/BA);

Auxiliar 2: José dos Santos Amador (CBF/BA);

4º árbitro: Eleno Gonzalez Todeschini (CBF/RS).

Fonte: TNH