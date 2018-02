CRB AVANÇA NA COPA DO BRASIL E CSA FICA NO CAMINHO

Foi sofrido mas o CRB conseguiu conquistar a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil. Na noite de ontem, o Galo alagoano visitou e venceu o Novo Hamburgo-RS, nos pênaltis, pelo placar de 4 a 3, após o tempo regulamentar ter terminado em 1 a 1. O goleiro João Carlos defendeu duas cobranças e se destacou na classificação do Galo de Alagoas.

O CRB até saiu na frente com um gol de Neto Baiano no começo da primeira etapa mas não segurou a pressão e acabou levando o empate por meio dos pés de Ricardo Lobo. Porém nos pênaltis, o time alagoano ficou com a melhor. Na próxima fase o Galo irá enfrentar o São Paulo que venceu o CSA, também na noite passada.

Na disputa de pênaltis, o CRB levou a melhor para avançar para a próxima fase da Copa do Brasil. O time alagoano se garantiu com duas defesa de João Carlos, primeiro no chute do meio-campo Zotti e depois contou com Assis ter chutado para fora. Nos restante todos os jogadores do Regatas acertaram as cobranças e por isso o placar terminou em 4 a 3.

Fruto de um bom planejamento e da capacidade indiscutível do seu grupo de jogadores, o CRB avança, chega na 3ª fase, e tem chances de faturar ainda mais. Na classificação contra o Novo Hamburgo, além de um milhão e quatrocentos mil, o clube alvirrubro ficou também com 60% da renda registrada do Estádio do Vale.

O sorteio para saber o local do jogo contra o São Paulo, seu próximo adversário na Copa do Brasil, válido pela 3ª fase, será realizado na próxima quarta-feira, dia 21/02/2018. A delegação retorna ainda hoje, até final da noite, iniciando amanhã os treinos para enfrentar o Santa Cruz, terça próxima em Recife, pela Copa do Nordeste.

Mesmo não sendo mais o São Paulo que encantou o Universo do futebol durante muitos anos, o Tricolor paulista soube jogar para vencer o CSA na noite de ontem por 2 x 0, gols de Nenê e Cueva, ambos na segunda etapa.

A partida foi equilibrada na primeira etapa, com o São Paulo com mais posse de bola, mas com dificuldade para se infiltrar na defesa do CSA, enquanto o time da casa chegava com perigo nos contragolpes, principalmente explorando as laterais.

Leandro Kível e Giva chegaram a assustar com chutes de fora da área, mas o goleiro Sidão foi seguro nos lances em que foi exigido e garantiu o empate até o intervalo sem sustos.

Tudo mudou no início da segunda etapa. Logo aos três minutos, Marcos Guilherme tabelou com Cueva, foi ao fundo e rolou para Nenê completar para as redes e abrir o placar.

Precisando sair mais para buscar o empate, o CSA se abriu e acabou sofrendo com contra-ataques. Aos 16 minutos, Diego Souza foi lançado cara a cara com o goleiro Mota, que o derrubou. O pênalti foi marcado e Cueva cobrou com tranquilidade para garantir a vitória.