Direção do CSA dispensa comissão técnica e Flávio Araújo deixa o clube

A direção do CSA dispensou o técnico Flávio Araújo, o auxiliar Hélio Pinheiro e o preparador físico Pedro Henrique na manhã desta sexta-feira (16). A informação foi confirmada pelo presidente do conselho deliberativo, Raimundo Tavares e publicada no site oficial do clube.

De acordo com Tavares, o CSA deverá apresentar no domingo um novo nome para comandar o Azulão. Nos bastidores do clube, o nome de Marcelo Cabo, ex-Atlético Goianiense e ex-Figueirense é apontado como uma possível substituição.

O time marujo foi eliminado, ontem, na segunda fase da Copa do Brasil pelo São Paulo, no Estádio Rei Pelé, em Maceió. Araújo deixou o gramado sob protestos da torcida azulina.

A direção maruja divulgou uma nota no site oficial do CSA e agradeceu a passagem do treinador, que comandou o clube no mata-mata da Série C do Brasileiro, conquistando o acesso para a Série B e, em seguida, eliminado o São Bento nos pênaltis e batendo o Fortaleza no inédito título de campeão brasileiro.

Aproveitamento

Flávio Araújo chegou ao CSA no dia 11 de setembro de 2017, após a conturbada saída do então treinador Ney da Matta. O técnico comandou o Azulão em 14 partidas entre a Série C do Campeonato Brasileiro, a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil e o Campeonato Alagoano. Foram seis vitórias, cinco empates e três derrotas, resultando em um aproveitamento geral de 54,7%.

Nesta temporada, no entanto, o time de Araújo venceu apenas duas partidas, empatou quatro e perdeu duas, tendo aproveitamento de 41,6%.

Confira a nota:

“A direção do Centro Sportivo Alagoano vem a público agradecer os serviços prestados pelo técnico Flávio Araújo e sua comissão, formada pelo auxliar Hélio Pinheiro e pelo preparador físico Pedro Henrique. Em reunião realizada na manhã desta sexta-feira, a direção azulina chegou a conclusão que seria hora de uma mudança no comando técnico.

Flávio Araújo e sua comissão técnica ficarão marcados na história do clube pela conquista histórica do título brasileiro da Série C e desta forma a direção deseja muito sucesso em sua carreira profissional.

A direção já trabalha com novos nomes e o novo técnico será anunciado no domingo, quando o CSA joga contra a equipe do Dimensão Saúde, pelo Campeonato Alagoano. Nesta partida, o auxiliar técnico Jacozinho será o treinador interino”.

Fonte: TNH