Educação oferta vagas para Projovem Campo em 19 municípios alagoanos

A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) está com inscrições abertas para o Projovem Campo, programa do Governo Federal que oportuniza a conclusão do ensino fundamental atrelado a cursos profissionalizantes e que é voltado para jovens agricultores ou que exerçam atividade ligada ao campo.

As matrículas começaram no dia 8 e se estendem até o dia 28 de fevereiro, em 21 escolas estaduais. Além da reinserção do aluno no processo educacional, o Projovem Campo visa qualificar o aluno para a vida profissional no meio rural.

São 890 vagas, distribuídas entre as cidades de Palmeira dos Índios, Igaci, Estrela de Alagoas, Quebrangulo, Feira Grande, Craíbas, Santana do Mundaú, Palestina, Pão de Açúcar, Monteirópolis, São José da Tapera, São Luiz do Quitunde, Matriz de Camaragibe, Porto Calvo, Jacuípe, Canapi, Mata Grande, Água Branca e Pariconha.

Inicialmente, serão ministradas aulas de formação na escola no período noturno. Posteriormente, no período diurno, acontecerão as aulas de técnicas agrárias, técnicas de plantação e outras formações iniciais. O Projovem Campo tem duração de dois anos, com direito à certificação.

“Para contemplar o maior número possível de jovens agricultores, as escolas selecionadas para receber o curso são próximas às zonas rurais de cada região”, informa a coordenadora estadual do Projovem Campo, Nilma Thesinha.

Durante o período das aulas, o programa disponibiliza ainda uma sala de acolhimento com profissionais preparados para cuidar dos filhos dos alunos.

Documentação

Podem se matricular no Projovem Campo os jovens que, no ano da matrícula, tiverem entre 18 e 29 anos, ou seja, os que completarem 18 anos até o dia 31 de dezembro deste ano ou aqueles que completarem 30 anos até essa data.

Para participar do programa é preciso saber ler e escrever e, caso o candidato não tenha histórico escolar, as escolas vão ofertar um teste de proficiência. No ato da matrícula, os interessados devem apresentar carteira de identidade, CPF, histórico escolar e comprovante de residência, originais e cópias.

Onde se inscrever

Abaixo, segue a lista das escolas estaduais que ofertam a modalidade e estão com matrículas abertas:

Palmeira dos Índios – Escola Estadual José Victorino da Rocha

Palmeira dos Índios – Escola Estadual Indígena da Mata da Cafurna

Igaci – Escola Estadual Coité das Piranhas

Estrela de Alagoas – Escola Estadual Luiz Duarte

Quebrangulo – Escola Estadual Elza Soares Cavalcante

Feira Grande – Escola Estadual Manoel Leandro de Lima

Craíbas – Escola Estadual Nossa Senhora da Conceição

Santana do Mundaú – Escola Estadual Manoel de Matos

Palestina – Escola Estadual Manoel Pereira Filho

Pão de Açúcar – Escola Estadual Bráulio Cavalcante

Monteirópolis – Escola Estadual Monteirópolis

São José da Tapera – Escola Estadual do Caboclo

São Luiz de Quitunde – Escola Estadual Messias de Gusmão

Matriz de Camaragibe – Escola Estadual Saturnino de Souza

Porto Calvo – Escola Estadual Nossa Senhora da Apresentação

Jacuípe – Escola Estadual Major Luiz Cavalcante

Canapi – Escola Estadual Luiz Bastos

Mata Grande – Escola Estadual Demócrito Gracindo

Mata Grande – Escola Estadual Santa Cruz do Deserto

Água Branca – Escola Estadual Domingos Moeda

Pariconha – Escola Estadual Indígena José Carapina

Fonte: Agência Alagoas