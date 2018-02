Em greve há 15 dias, servidores do Detran são notificados, mas mantém paralisação

Em greve há 15 dias, os servidores do Detran foram notificados hoje pela Justiça, com um pedido de reintegração de posse, encabeçado pelo diretor-presidente do órgão, Antonio Carlos Gouveia. A informação foi confirmada pelo sindicato da categoria (Sinsdal), que informou que a paralisação por tempo indeterminado continua.

De acordo com Roberto Martins, presidente do Sinsdal, a suspensão de 100% das atividades do órgão será mantida até o Governo sinalizar com a negociação para que as pautas pedidas sejam “minimamente atendidas”: revisão do Plano de Cargos, Carreiras e salários (PCCS) e realização de concurso público, com pelo menos 210 vagas.

“Nós não tivemos nenhum avanço nas negociações. Não recebemos proposta alguma. O governo já havia dito que estava preparado para uma greve de 40 dias, pois nós, então, estamos preparados para 80, 120, quantos dias forem necessários. São anos de espera, não podemos mais ser coniventes com isso”, disse o representante sindical.

Ainda segundo Martins, o sindicato foi notificado hoje a respeito de um pedido de reintegração de posse, com autorização para uso de força policial e decretação de prisão caso alguém não permita a entrada no órgão. Contudo, ele afirma que em nenhum momento ninguém foi impedido de entrar no prédio sede do Detran. “O prédio está aberto, os caixas eletrônicos estão funcionando. Se o diretor-presidente ou qualquer pessoa quiser entrar, pode. Ninguém vai impedir. O que não está tendo é servidor trabalhando. Porque a greve está mantida”, explicou.

Uma nova assembleia, que deve acontecer amanhã (16), às 10h, na sede do próprio Detran, servirá para que a categoria decida qual o procedimento jurídico deve adotar frente a notificação judicial e definirá também um novo calendário de atividades para as próximas semanas.

Os servidores do Detran gostariam que o gestor do órgão tivesse o mesmo empenho em defender os servidores e as nossas reivindicações, que esperamos desde 2015, como ele teve para obter essa determinação. Não é possível que ele veja concursos para todas as categorias sendo realizados e não se incomode com o nosso que não sai. Não é possível que ele não se incomode com os recursos do órgão sendo investidos em tudo, menos no próprio órgão e não faça nada”, desabafou Roberto Martins.

Fonte: AL24horas