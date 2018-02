Jovem de 19 anos é morto a facadas em Campo Alegre

Um rapaz de 19 anos foi morto a facadas na madrugada desta quinta-feira, 15, no conjunto Olival Tenório, no município de Campo Alegre. O algoz teria sido o ex companheiro da mulher com quem ele estaria bebendo.

As primeiras informações dão conta que Ray Bruno de Moraes Gonçalves, estaria acompanhado por uma mulher e um homem no interior de uma casa, quando o suspeito invadiu o local e atacou a vítima utilizando uma faca peixeira. O outro homem e a mulher conseguiram fugir do local e não tiveram as identidade confirmadas.

O corpo da vítima foi periciado pelo Instituto de Criminalística (IC), antes de ser recolhido para o Instituto Médico Legal (IML) de Arapiraca. A Polícia Militar também foi acionada para a ocorrência e está a procura do suspeito.

Fonte: AL24horas