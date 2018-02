Previsão do tempo aponta para chuvas passageiras no fim de semana

O fim de semana em Alagoas tem previsão de pancadas de chuva na maior parte do Estado. Os dados climáticos da Sala de Alerta da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh) apontam para céu nublado, intercalado com momentos de tempo seco.

Para este sábado (17), o tempo fica instável com pancadas fortes de chuva nas regiões do Litoral e Zona da Mata. No Agreste, deve chover de forma passageira. No Sertão, a previsão mostra chuvas fracas. As temperaturas máximas podem chegar a 30° C no Litoral, e 33° C no Sertão.

No domingo (18), o tempo permanece com possibilidades de chuvas no Litoral e Zona da Mata. Agreste e Sertão podem contar com chuvas passageiras. A tendência é que o tempo comece a abrir no final da tarde e o tempo seco prevaleça em todas as regiões.

A previsão do tempo é disponibilizada diariamente no site www.semarh.al.gov.br e também no aplicativo “Semarh Tempo Alagoas” para os sistemas Android e iOs.

Com Ascom Semarh