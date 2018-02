Uncisal oferece 402 vagas em cursos gratuitos para a terceira idade

A Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas (Uncisal) divulgou, nesta quinta-feira (15), edital de seleção para o projeto de extensão Universidade Aberta à Terceira Idade (Uncisati).

Estão sendo ofertadas 402 vagas em cursos gratuitos voltados para a população com mais de 55 anos. As inscrições acontecem no prédio-sede da instituição, entre os dias 20 a 22 de fevereiro, de 8h às 12h e de 13h às 16h.

São ofertadas vagas nas oficinas de alongamento, criação de bijuteria, bordados, dança sênior, danças circulares, envelhecimento ativo, equilíbrio e postura, espanhol, exercícios físicos, ginástica localizada, inclusão digital, informática, medicina natural, meditação, orientações práticas para o cuidador, pintura em vidro, ponto cruz e tecnologias móveis.

Os interessados nos cursos devem realizar a pré-matrícula na oficina desejada, no Mega Auditório da Uncisal. Eles devem apresentar carteira de identidade e CPF. Uma taxa de R$ 22 será cobrada, devendo ser paga em qualquer agência bancária ou lotérica até o dia 26 deste mês, prazo máximo para entregar o comprovante de pagamento na Pró-Reitoria de Extensão (Proex), localizada no terceiro andar do prédio-sede.

A Uncisati abriu inscrições para ex-alunos entre os dias 5 e 8 de fevereiro. No próximo dia 28, o resultado das matrículas aprovadas será divulgado no site da Uncisal. Já no dia 12 de março acontecerá a aula inaugural. O ano letivo das oficinas durará até o mês de novembro, com carga horária de uma ou duas horas semanal.

Uncisat

A Universidade Aberta à Terceira Idade é pioneira em Alagoas. O programa iniciou suas primeiras turmas em agosto de 2006 e oferece anualmente vagas em diversas oficinas, cumprindo a missão da universidade que é integrar o ensino, a pesquisa e a extensão.

Fonte: Agência Alagoas