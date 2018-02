Polícia Civil de Alagoas adquire 100 novas armas longas

O processo de modernização implantado pela atual gestão da Polícia Civil de Alagoas ganha mais um aditivo com a aquisição de 100 novas armas longas, que serão utilizadas no combate ao crime, dando mais segurança à sociedade alagoana. O novo quantitativo de material bélico chegou ao setor de armas da Polícia Civil na tarde desta sexta-feira (16).

O equipamento comprado com recursos do Fundo Especial de Segurança Pública do Estado de Alagoas (Funesp), no valor de R$ 570 mil, é composto por 50 carabinas e 50 submetralhadoras, calibre .40, coronha retrátil e dobrável, que permite a utilização do armamento embarcado com mais agilidade, da fabricante Taurus.

O policial civil e assessor técnico Ednildo Macena, que dirige o Núcleo de Regulamentação, Registro e Controle de Armas, Munições e Explosivos (Nurrcame), explicou que a nova aquisição permitirá o descarte de metralhadoras, calibre 9 mm, com mais de 45 anos de uso, que já estão obsoletas.

Todo o armamento foi previamente avaliado na fábrica da Taurus, com testes que totalizaram o uso de 4.500 munições, acompanhados por dois membros da Comissão de Avaliação e Modernização Bélica (CAMB), formada por policiais civis especializados em armamento e munições.

As novas armas serão entregues, a priori, para os grupamentos especiais, delegacias especializadas e regionais, entre outras unidades que necessitam de equipamento.

O delegado Aydes Ponciano, gerente de Estatística e Informática (Geinfo), ressaltou que, além desses novos equipamentos, em 2017, a instituição recebeu 502 novos coletes balísticos e 370 pistolas, marca Taurus, modelo PT 840, calibre .40.

Com todo esse investimento, o delegado-geral Paulo Cerqueira, reafirmou que a Polícia Civil de Alagoas dispõe hoje de uma estrutura que permite dispor de uma arma individualizada, algemas e colete balístico para cada policial, devidamente acautelados para o trabalho diário, uma meta que foi conquistada com a atual gestão.

“Equipar a Polícia Civil com armamento é uma grande conquista, que se deve ao esforço das equipes da PC e da Secretaria de Segurança Pública e, também, ao empenho e apoio do Governo do Estado, que continua garantindo o investimento na segurança com a compra de novos equipamentos”, finalizou Paulo Cerqueira.

Novos investimentos em diversas áreas estão programados para o ano de 2018. A intenção da atual gestão é atingir o número de 250 armas longas, quantitativo ideal para suprir a necessidade das delegacias e grupamentos operacionais da instituição.

Fonte: Agência Alagoas