Colisão entre carro e micro-ônibus deixa uma pessoa morta e feridos na BR-104

Uma colisão frontal entre um carro e um ônibus de transporte complementar deixou uma pessoa morta e outra ferida na BR-104, entre os municípios de União dos Palmares e Branquinha. O acidente ocorreu por volta das 15h deste sábado (17).

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, duas viaturas foram acionadas para a ocorrência. Chovia no momento do acidente e a pista estava bastante molhada.

Devido ao impacto, o motorista do Fiat Uno morreu no local. Uma mulher que estava no carro ficou ferida e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em estado grave.

No ônibus, que fazia a linha União dos Palmares/Maceió, estavam o motorista, o cobrador e cerca de três passageiros. Segundo os Bombeiros, eles não tiveram ferimentos. Com o impacto, o ônibus saiu da pista e caiu em uma ribanceira.

Não há informações sobre as causas do acidente. O Instituto de Medicina Legal (IML) foi acionado para recolher o corpo da vítima.

