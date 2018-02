Fla é campeão com gol de Vinícius Jr. e amplia domínio na GB

O Flamengo não teve umas de seus melhores atuações, mas venceu por 2 a 0 o Boavista, neste domingo, em Cariacica, e conquistou a Taça Guanabara pela 21ª vez em sua história – é o recordista com folga sobre os rivais. Com o resultado, os rubro-negros já estão garantidos na semifinal do Campeonato Carioca.

Depois um primeiro tempo equilibrado, o Flamengo foi superior na etapa final, mas só abriu o placar após gol contra de Kadu Fernandes. A vitória foi sacramentada com gol de Vinícius Júnior.

O jogo – O Boavista surpreendeu o Flamengo nos primeiros minutos, principalmente pela marcação no campo de ataque. O time da Região dos Lagos assustou duas vezes o goleiro César, em chutes de Leandrão e Erik Flores.

Aos poucos, o Flamengo conseguiu criar boas jogadas no ataque e chegou com perigo aos 16 minutos. Após cruzamento, Henrique Dourado finalizou sobre o travessão. No entanto, o Boavista seguia perigoso e quase abriu o placar aos 24. Após cobrança de escanteio, Lucas desviou de cabeça e Réver salvou os rubro-negros antes da finalização de Leandrão.

A partida voltou a ficar aberta e o Flamengo, com mais posse de bola, voltou a assustar aos 26 minutos. Diego cobrou falta, mas viu Rafael voar para fazer grande defesa. Os rubro-negros aumentaram a pressão e tiveram sua melhor chance seis minutos depois. Diego pegou rebote da zaga do Boavista e chutou, só que Kadu Fernandes estava bem posicionado para salvar a equipe da Região dos Lagos.

Depois disso, o Fla passou a dominar o confronto. No entanto, o time seguia tendo dificuldade em armar boas jogadas. O Boavista não conseguia mais avançar nos contra-ataques e apenas procurava se defender. O panorama da partida continuou o mesmo nos minutos finais. Assim, a final da Taça Guanabara foi para o intervalo com o placar inalterado em Cariacica.

Assim como na etapa inicial, o Boavista começou melhor o segundo tempo. Tanto que com um minuto, Leandrão assustou os rubro-negros após aproveitar cruzamento na área. Só que o Flamengo se impôs rápido e respondeu aos cinco. Lucas Paquetá recebeu passe na área e chutou em cima da zaga. A bola sobrou para Éverton Ribeiro, que cruzou para Henrique Dourado. No entanto, o atacante cabeceou pela linha de fundo.

A partir dai, o Flamengo pressionou o Boavista, assim como terminou o primeiro tempo. De tanto insistir, os rubro-negros chegaram ao gol aos 19 minutos. Réver foi lançado na área e escorou para a pequena área. O zagueiro Kadu Fernandes tentou fazer o corte e acabou colocando para a própria rede.

Somente após o revés, o Boavista se lançou ao ataque. No entanto, a equipe da Região dos Lagos não levava perigo a César. Com espaço no ataque, o Flamengo passou a ser mais perigoso e chegou ao segundo gol aos 32 minutos. Éverton Ribeiro cruzou e Vinícius Júnior, livre, finalizou para a rede.

O novo revés acabou com a esperança do Boavista de levar a final pelo menos aos pênaltis. Com isso, o time de Carpegiani dominou amplamente a partida nos minutos finais. Os rubro-negros ainda desperdiçaram algumas chances de ampliar o marcador e não foram ameaçados até o apito final.

Fonte: Terra