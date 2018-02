Uneal oferta 440 vagas gratuitas para cursos de pós-graduação

A Uneal está com o edital aberto para 18 cursos de Pós-Graduação Lato Sensu, nível Especialização, a serem ofertados abertamente à toda a comunidade de forma gratuita nos seis campi da instituição espalhados no Estado de Alagoas.

O programa Uneal Especializa oferta 440 vagas na primeira etapa. Em uma segunda etapa, concomitantemente, serão destinadas 95 vagas exclusivas para os servidores da Uneal em todos os cursos disponíveis, bem como uma Especialização em Educação do Campo em parceria interinstitucional.

As inscrições já estão abertas e vão até 28 de fevereiro de 2018, exclusivamente via internet, no endereço eletrônico correspondente a cada um dos cursos ofertados, conforme a relação dos endereços, constante no Edital. O público alvo são os portadores de Diploma de Graduação em área do conhecimento compatível e de acordo com o perfil exigido por cada um dos dezoito cursos de Especialização. As aulas têm início previsto para o dia 28 de março.

Os cursos de Especialização com inscrições abertas estão distribuídos nos seis campi da UNEAL:

Campus I – Arapiraca: Administração de Negócios, Linguagem, Matemática, Metodologia do Ensino de Geografia, Psicopedagogia Institucional, Saúde e Ambiente, e Tecnologia e Inovações em Sistemas Socioambientais;

Campus II – Santana do Ipanema: Metodologia do Ensino de Ciências, Doenças Parasitárias e Meio Ambiente, e Produção Animal e Desenvolvimento Rural;

Campus III – Palmeira dos Índios: Ecologia e Conservação da Natureza, Educação Inclusiva e História do Brasil: Cultura e Memória, e Linguagem e Ensino;

Campus IV – São Miguel dos Campos: Linguística Aplicada e Ensino de Línguas Estrangeiras e Maternas;

Campus V – União dos Palmares: Ensino de Língua Portuguesa e Literatura;

Campus VI – Maceió: Educação Inclusiva e Gestão da Qualidade na Administração Pública.

As dúvidas sobre as inscrições poderão ser esclarecidas através do endereço eletrônico propepunealespecializa@gmail.com.

Fonte: Fique Antenado