CEO é o novo líder do Campeonato Alagoano

Campeonato Alagoano tem um novo líder. Trata-se do CEO, que venceu mais uma, foi a 12 pontos e assumiu o topo da tabela de classificação. Desta vez, a vítima foi o Santa Rita, e em pleno Estádio Olival Elias de Morais, em Boca da Mata, onde o time sertanejo construiu o placar de 2×1.

O representante de Olho D’água das Flores está um ponto à frente do vice-líder CSA, que também venceu na rodada. Já o CRB, que folgou na rodada, caiu duas posições: agora, é o terceiro colocado, com 10 pontos.

E o CEO já começa a voltar suas atenções para mais um grande desafio, pois, na próxima rodada, vai receber a visita do CSA, no domingo (25), em duelo de seis pontos no Estádio Edson Matias. Já o penúltimo colocado Santa Rita – soma apenas dois pontos em seis jogos – vai até Coruripe para, no sábado (24), encarar o time de mesmo nome.

O outro duelo deste domingo no interior do estado foi entre CSE e Murici – nesse sábado (17), Coruripe e ASA abriram a 6ª rodada, com vitória alviverde no Gérson Amaral. E mesmo jogando diante de seu torcedor, o CSE não conseguiu vencer o lanterna Murici em Palmeira dos Índios.

Com o placar de 1×1, o Tricolor foi a seis pontos, mas, em 7º lugar na classificação, fica atrás do Dimensão Saúde pelo número de vitórias (2×1). O Murici, por sua vez, soma apenas dois e segue na última colocação porque tem saldo negativo de nove gols.

No próximo final de semana, o CSE vai encarar o CRB no Rei Pelé, em partida marcada para o domingo, enquanto o combalido Murici vai tentar a sorte frente ao ASA, também no domingo e novamente no José Gomes da Costa.

Confira os resultados da 6ª Rodada.. Coruripe 1×0 ASA, CSA 5×0 Dimensão Saúde, CSE 1×1 Murici e CEO 2×1 Santa Rita.