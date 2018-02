Em seis rodadas, Campeonato Alagoano já tem seis treinadores demitidos

A sexta rodada do Campeonato Alagoano, encerrada nesse domingo (18), também foi marcada pelo desligamento de mais um treinador. É que Jaelson Marcelino não resistiu à derrota do Dimensão Saúde para o CSA, por 5×0, no Estádio Rei Pelé, e deixou o representante de Capela – que, inclusive, já anunciou Pinheiro (ex-CSE) como substituto.

Jaelson – campeão da Segundona de 2017 com o próprio Dimensão – foi o sexto treinador demitido nesta primeira fase de Estadual. Além dele, já haviam sido desligados Alysson Dantas (CEO), Toninho Pesso (Santa Rita), Pinheiro (CSE), Luiz Paulo (ASA) e Flávio Araújo (CSA), embora este tenha caído após a derrota por 2×0 para o São Paulo, no Trapichão, em duelo que selou a eliminação azulina da Copa do Brasil.

Em contato com a Gazetaweb, o presidente do Dimensão, Cícero Santana, explicou que Jaelson deixou o clube após um acordo entre as partes. “Entramos num acordo porque a competição é de tiro curto, restando apenas três rodadas para o encerramento da primeira fase. Como futebol é resultado, não havia como esperar”, disse o dirigente.

Ainda segundo Santana, o zagueiro Amsterdam também foi dispensado após a expulsão no jogo contra o CSA. “Como ele deve pegar dois jogos de suspensão, também entramos em acordo e ele foi desligá-lo”, emendou o presidente do Dimensão, que soma seis pontos em seis jogos disputados.

Quanto à escolha de Manoel Pinheiro, Santana destaca o fato de o treinador já conhecer o futebol alagoano. “É um profissional daqui do estado e, agora, esperamos que, em duas semanas [o Dimensão folga na próxima rodada], o Pinheiro possa fazer algo diferente”, reforçou o dirigente que acredita numa reação da equipe, apesar de reconhecer a reduzida possibilidade de classificação às semifinais.

O Dimensão – que é sexto colocado, superando o CSE no número de vitórias – volta a campo somente no dia 04 de março, quando vai encarar o lanterna Murici, fora de casa, encerrando sua participação na 1ª fase no dia 07 de abril, diante do CSE, no Manoel Moreira, em Capela. “É aguardar os resultados da próxima rodada [a 7ª] para vermos se o Dimensão vai seguir com chance”, concluiu.

Fonte: Gazetaweb