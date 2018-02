IMA multa estabelecimento comercial flagrado com quase 300 animais silvestres

Na manhã desta segunda-feira (19) 289 aves silvestres foram apreendidos pelo Batalhão de Polícia Ambiental (BPA) em um estabelecimento comercial, no bairro do Tabuleiro do Martins, na parte alta de Maceió.

De acordo com informações da assessoria de comunicação do Instituto do Meio Ambiente de Alagoas (IMA-AL) após a equipe do BPA lavrar o Termo Circunstanciado de Ocorrência pelo crime de tráfico de animais silvestres, o dono do estabelecimento foi multado em R$ 144.500 pelo IMA.

Após o local ser lacrado pela equipe, os animais apreendidos devem ser encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestre (CETAS).

Fonte: TNH