Previsão aponta pancadas de chuvas entre esta segunda e terça em todo Estado

A previsão do tempo para esta segunda-feira (19) e terça-feira (20) aponta pancadas de chuvas nas regiões do Litoral, Zona da Mata, Agreste e Sertão. As informações são da Sala de Alerta da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh). A tendência é que na quarta-feira (21), as chuvas diminuam nas regiões.

Para esta segunda-feira, o tempo permanece com pancadas fortes de chuva, porém de curta duração em todas as regiões do Estado. Na terça-feira, o tempo segue instável, com chuvas fracas ao longo do dia em todas as regiões.

De acordo com os dados da Sala de Alerta, na cidade de Jacuípe, choveu cerca de 185 milímetros no sábado (17) e domingo (18). O esperado para o mês era cerca de 100 mm. O rio não chegou a transbordar e o alagamento da cidade foi provocado pela chuva concentrada e também não há risco de transbordamento.

A previsão é de que as chuvas em Jacuípe diminuam entre hoje e amanhã. Nas regiões do Litoral e Zona da Mata, as chuvas foram mais concentradas, chegando a 130 mm, ou seja, acima do esperado, que era em torno de 74 mm para fevereiro.

Fonte: Agência Alagoas