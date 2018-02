Resultado final da avaliação médica do concurso dos Bombeiros de AL é divulgado

A Secretária de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio (Seplag) divulgou nesta segunda-feira (19) o resultado final da avaliação médica dos candidatos para os cargos de Oficial e Soldados Combatentes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Alagoas (CBMAL).

O resultado pode ser conferido a partir da página 13 do Diário Oficial do Estado (DOE).

Os aprovados na avaliação estão convocados para o teste de aptidão física, e também para a comprovação documental e investigação social.

O teste físico será realizado entre os dias 1º e 10 de março. Os candidatos podem consultar o local e horário do teste de aptidão física no site da Cespe a partir da próxima segunda-feira (26). O candidato deve levar o resultado da avaliação médica.

Para a comprovação documental e investigação social, os candidatos deverão entregar a Ficha de Informações Confidenciais e os documentos necessários. As instruções e documentos devem ser consultadas no item 10 do edital.

A entrega deve ser feita entre os dias 1º e 10 de março, exceto sábado e domingos, de 8h às 12h e das 14h às 18h, na Sala da Superintendência de Valorização de Pessoas, no Quartel do Comando Geral do CBMAL, localizado na Avenida Siqueira Campos, nº 17398, no Trapiche da Barra em Maceió.

O resultado provisório do teste de aptidão física estará disponível no dia 15 de março.

