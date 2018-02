Prefeitura de Penedo abre inscrições para o Programa de Inovação em Qualificação médica no âmbito do SUS

A Prefeitura de Penedo abriu as inscrições para o Processo Seletivo referente ao Programa de Inovação em Qualificação médica no âmbito do SUS-PGSUS. As inscrições estão abertas e podem ser realizas até o próximo dia 9 de março, por meio da Rede de atuação para inovação da qualificação médica, coordenada pelo núcleo de inovação tecnológica Carlos Chagas, contemplando alunos e preceptores, os últimos serão os responsáveis por conduzir e supervisionar as aulas. O PSS destina-se a Médicos com Registro no Conselho Regional de Medicina do estado de Alagoas.

O PGSUS é um programa de inovação em Pós-graduação médica latu sensu no âmbito do sus, com atuação em rede, que aplica sistemas de inovação nos serviços, nos processos, na estrutura organizacional e principalmente na divulgação de resultados.

Os interessados deverão se dirigir a Secretaria Municipal de Saúde de Penedo localizada na Praça Clementino Do Monte, S/N, Centro, ou entrar em contato pelo telefone (82) 3551-2727, ou ainda consultar o endereço eletrônico: www.pgsus.org/penedo.Estão sendo oferecidas 3 vagas para preceptores e 13 para os pós-graduandos que atuarão nas áreas de Urgência e emergência e Saúde da família e comunidade.

Além disso ocorrerá o pagamento mensal de bolsas mensais para os preceptores no valor de R$ 8.500,00 cada e R$ 12.000,00 para os preceptores da Urgência e emergência e Saúde da família, respectivamente.

Os candidatos aprovados no processo seletivo deverão realizar a matricula na sede da Prefeitura de Penedo, munidos de toda a documentação original apresentada no ato da inscrição.

Os preceptores e alunos deverão ser formados em Medicina em curso autorizado e/ou reconhecido pelo MEC, ofertado em território nacional em Instituição de Ensino Superior credenciada pelo MEC, ou ser graduado em Medicina em Instituição de Ensino fora do Brasil com Diploma Revalidado pelo MEC de acordo com a legislação vigente, há pelo menos três anos (Para Preceptores); devendo também estar registrado no Conselho Regional de Medicina do Estado de Alagoas; e Não possuir nenhum tipo de restrição com o Conselho Regional de Medicina do Estado de Alagoas.

De acordo com a coordenação do PSS a classificação ocorrerá por meio de pontuação definida pelos seguintes critérios; para Preceptores: Residência Médica 3 pontos, Titulo de especialista reconhecido pela AMB 3 pontos, Especialização latu sensu na área de saúde ,3 pontos, mestrado 4 pontos e doutorado 5 pontos. Já para os candidatos a alunos: residência médica, 1 ponto, Titulo de especialista reconhecido pela AMB, 1 ponto, especialização latu sensu na área de saúde 2 pontos e doutorado 3 pontos.

Fonte: Assessoria