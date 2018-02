Cuidadora é suspeita de fazer saques e compras no valor de R$ 12 mil com cartão de idoso

Foi presa nesta quarta-feira (21) no bairro da Mangabeiras, em Maceió, uma mulher suspeita de usar o cartão de crédito do dono da casa onde trabalhava para fazer compras e saques, dando um prejuízo de cerca de R$ 12 mil à vítima.

De acordo com informações apuradas no local pela equipe de reportagem da Rádio Pajuçara FM Maceió, Tatiane Vicente da Silva, de 33 anos, foi contratada pela família para cuidar da casa de um senhor que está com seu físico comprometido, desde que teve um AVC, há pouco mais de três meses.

Familiares do idoso contaram que passaram a observar Tatiane desde que gastos extras passaram a chegar na fatura do cartão do aposentado. Ao questionarem a empregada doméstica, ela confessou que tinha feito saques da poupança da vítima, que somados chegaram a R$ 4 mil, e compras com o mesmo cartão no valor de R$ 8 mil.

Considerada de confiança, Tatiana foi contratada para cuidar da casa e também de senhor. Ela tinha acesso ao cartão e senha do idoso, justamente por ser responsável por fazer compras para a casa, entre outros serviços.

Ela foi detida em flagrante e autuada por furto qualificado.

