MP investiga transporte de pacientes para hemodiálise

O Ministério Público de Alagoas (MP-AL) instaurou inquérito civil para investigar denúncia de irregularidades no transporte disponibilizado aos pacientes de hemodiálise pela prefeitura de Santana do Ipanema, no Sertão de Alagoas. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (21).

A portaria, assinada pela promotora de Justiça Viviane Karla da Silva Farias e publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), não detalha quais são as possíveis irregularidades.

A reportagem do G1 entrou em contato com a assessoria da prefeitura, e foi informada de que seria emitida uma nota sobre o assunto. A secretária municipal de Saúde, Normanda Santiago, não atendeu as ligações.

Segundo a publicação, será recomendado à Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e ao prefeito de Santana do Ipanema que forneça um veículo adequado e com condições dignas para os pacientes de hemodiálise do município aos centros que eles são atendidos.



Fonte: G1/AL