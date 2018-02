Semthas realiza nova entrega de cestas nutricionais para gestantes e nutrizes

A Secretaria municipal do trabalho, habitação e assistência social realizou na tarde da última terça-feira (20), na sede da SEMTHAS, a entrega das cestas nutricionais referentes ao mês de dezembro, para as gestantes cadastradas no programa de complementação alimentar e nutricional em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar. No total foram entregues 200 cestas nutricionais para gestantes.

De acordo com a Coordenadora do programa em Penedo, a Assistente social Leidy Ane Oliveira, a entrega realizada foi exclusiva para as gestantes da zona urbana, sendo que nessa quarta-feira (21), será a vez das nutrizes também da zona urbana, no mesmo local e horário, sendo necessário que as nutrizes tenham realizado o teste do pezinho nos bebês. Para receber as cestas nutricionais, as nutrizes devem levar a xerox do comprovante ou o resultado do teste, além dos demais documentos exigidos, sendo esses o cartão do Programa e o RG .

“Hoje foi o nosso primeiro dia das entregas das Cestas Nutricionais que inicia o nosso novo cronograma. Iniciamos com as gestantes na Cidade, junto com toda a equipe da SEMTHAS e dos CRAS, CREAS conseguimos fazer a entrega para as gestantes cadastradas no Programa e que estavam em dia com o acompanhamento do Pré-natal. Totalizando na tarde de hoje mais de 200 entregas de cestas nutricionais. Agradecemos também a toda equipe dos Postos de saúde e a coordenação por todo acompanhamento e em especial as nossas gestantes, que compareceram na tarde de hoje” , destacou Leidy Ane.

O calendário de entrega das cestas segue na zona rural de acordo com o seguinte cronograma:

Dia 22/02 (quinta-feira) – POSTO DE SAÚDE DA COOPERATIVA às 09 horas.

Obs.: Entrega das Cestas para todas as gestantes e nutrizes cadastradas e novos Cadastramentos.

Dia 23/02 (sexta-feira) – POSTO DE SAÚDE DA CAPELA às 09 horas. MARITUBA às 14 horas.

Dia 26/02 (segunda-feira) – POSTO DE SAÚDE DA PONTA MUFINA às 09 horas.

Dia 27/02 (terça-feira) – POSTO DE SAÚDE SANTA MARGARIDA às 09 horas. PALMEIRA ALTA às 14 horas.

Dia 28/02 (quarta-feira) – POSTO DE SAÚDE DO TABULEIRO DOS NEGROS às 09 horas. ITAPORANGA às 13 horas.

Fonte: Assessoria