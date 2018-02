Em ações distintas, 11º Batalhão de Polícia Militar apreende arma de fogo e drogas em Coruripe

Em duas ações distintas, nessa quarta-feira (21) equipes do 11º Batalhão de Polícia Militar (BPM) apreendeu uma arma de fogo e uma quantidade de drogas no município de Coruripe, no Litoral Sul do Estado. A arma de fogo foi apreendida durante patrulhamento pela parte alta da cidade.

Os militares se depararam com dois indivíduos em atitude suspeita numa motocicleta. Após a revista pessoal, com o garupa, Jefferson de Casto Santos, foi encontrado um revólver calibre 38 com munições intactas. Outras sete munições de mesmo calibre também foram encontradas no bolso do indivíduo.

Jefferson foi então encaminhado à Delegacia de Coruripe (89º DP) onde foi confeccionado o flagrante pelo crime de Porte Ilegal de Arma de Fogo.

Já no bairro Arco-íris, a equipe de Coruripe apreendeu 25 gramas de maconha e R$ 24,00 com Ramon Lucas da Silva, de 20 anos. Os militares chegaram até o indivíduo após denúncias de que no local onde ele estava, havia pessoas comercializando entorpecentes. No entanto, durante a abordagem, o jovem alegou que a droga era para seu consumo próprio.

Diante do fato, Ramon também foi levado ao 89º DP onde foi lavrado um Termo de Circunstanciado de Ocorrência por Uso de Drogas.

Fonte: PMAL