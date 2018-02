Primeiro trecho da duplicação Maceió-Arapiraca entra nas etapas finais

Quem passa pela região Sul ao Agreste do Estado já experimenta uma viagem diferente pelas estradas alagoanas. Isso porque, o primeiro trecho da duplicação Maceió-Arapiraca, da rodovia AL-220, ganha forma e entra agora nas etapas finais de execução. Com 18,3 quilômetros de extensão, a obra conta com 60% dos trabalhos totais concluídos e atividades realizadas ao longo de todo trecho, que compõe as ações do programa Pró-Estrada.

Em estágio mais avançado, os serviços de terraplanagem estão 85% finalizados com atividades encerradas até o quilômetro 12 e executadas até o 18. Já os trabalhos de pavimentação tiveram a primeira camada de asfalto aplicada até o quilômetro 10,4 da duplicação, que vai da Barra de São Miguel até o município de São Miguel dos Campos.

Paralelamente à execução da terraplanagem e pavimentação, a equipe técnica da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano (Setrand), responsável pela obra, realiza ainda a construção da barreira New Jersey. Este equipamento funcionará como isolamento de concreto para separar os dois sentidos das vias e garantir mais segurança viária à população.

Nas próximas etapas, a obra seguirá com serviços que já vêm sendo executados e que agora serão iniciados no restante do trecho. Além disso, serão também iniciadas a última camada do pavimento da pista e a sinalização horizontal e vertical dos 18,3 quilômetros da via.

Duplicação Maceió-Arapiraca

Junto com o primeiro trecho, as obras da rodovia AL-220 contam ainda com mais duas etapas totalizando 81,7 quilômetros de duplicação ligando a capital Maceió até Arapiraca, como explica o secretário de Transporte e Desenvolvimento Urbano, Mosart Amaral.

“Enquanto a equipe dá celeridade aos trabalhos de duplicação neste primeiro trecho, nós já demos ordem de serviços para os outros dois trechos. O segundo, conectando São Miguel dos Campos a Campo Alegre, e o terceiro último de Campo Alegre até Arapiraca. São mais de R$180 milhões investidos com recursos próprios do Estado por meio do Pró-Estrada, que é um programa que vem transformando o conceito de mobilidade urbana em Alagoas”, reitera o secretário.

Fonte: Agência Alagoas