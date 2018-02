Série D do Brasileirão. Competição começa em Abril e Nordeste é região com mais time

A CBF divulgou nesta terça-feira os grupos e a tabela básica da Série D. Até aí nada demais, uma vez que está tudo dentro do previsto, depois da entidade ter feito o mesmo com as três divisões acima. Mas o que chamou a atenção foi o fato de, desta vez, a competição ser menos rigorosa com a regionalização. E, claro, da presença de homônimos de grandes times do Brasil e do mundo.

Para começo de conversa, vamos ter Fla-Flu logo na primeira fase. No caso, é o Flamengo-PE enfrentando o Flu de Feira, que estão no Grupo A8. Fora isso, a Série D ainda conta com um Santos (do Amapá), um Atlético (capixaba) e um Inter (de Santa Catarina). Isso para não falar de “gigantes europeus”, como Barcelona e Real (ambos de Rondônia) e o Sparta (de Tocantins).

O Nordeste é a região do país com mais times na Série D. São 22 entre os 68 participantes. Entre eles, alguns que já chegaram até a disputar o Brasileirão da Série A – casos de Ferroviário, Moto Club, Central de Caruaru, Sergipe, Itabaiana, Flu de Feira, Campinense e Treze. O América-RN, por sua vez, foi o último entre os nordestinos da Série D a disputar pela última vez a divisão principal do futebol brasileiro – isso em 2007, quando acabou rebaixado e iniciou uma queda que culminou com a estada na Quartona.

Além dos nordestinos, outras equipes que já disputaram a Série A e hoje estão amargando a última divisão do futebol nacional são Nacional-AM, Brasiliense, Corumbaense, Itumbiara, Uberlândia, Americano de Campos, Caxias, Novo Hamburgo e Ferroviária de Araraquara.

Regionalização mais flexível

Para quem esperava uma composição de tabela dando ênfase à regionalização teve uma surpresa. Os grupos estão mais flexíveis. Embora ainda adotando critérios geográficos, na edição deste ano algumas viagens desgastantes serão realizadas – por exemplo, os dois representantes de Tocantins estão em grupos com três nordestinos.

Nenhum grupo contém times do mesmo estado. Campinense e Treze, ambos de Campina Grande, exemplificam isso – a Raposa no Grupo A8, ao lado de Murici, Flu de Feira e Flamengo-PE; já o Galo, no Grupo A9, vai encarar Santa Rita-AL, Vitória da Conquista e Itabaiana. O primeiro vai percorrer 1.347 quilômetros nos três jogos fora de casa, enquanto o segundo vai rodar 2.105 quilômetros.

Caso a CBF optasse por um grupo regionalizado – que podia ser Campinense, Treze, Central e Belo Jardim, os paraibanos percorreria, cada um, 337 quilômetros em viagens.

Regulamento mantido

Assim como nos últimos anos, o regulamento da Série D incentiva a competitividade. Apenas o campeão de cada um dos 17 grupos está matematicamente garantido no mata-mata. Os 15 melhores segundos colocados também passam – ou seja, apenas dois vice-líderes estão eliminados.

Na segunda fase, o emparceiramento segue regionalizado. Mas vai depender do pior entre os primeiros colocados, que passa para o pote 2. Assim, não dá para prever contra quem o classificado vai jogar no mata-mata.

Confira os grupos da Série D

Grupo A1 Baré-RR Macapá-AP Manaus-AM Rio Branco-AC Grupo A2 Barcelona-RO Independente-PA Plácido de Castro-AC Santos-AP Grupo A3 Nacional-AM Real Desportivo-RO São Raimundo-PA São Raimundo-RR Grupo A4 4 de Julho-PI Cordino-MA Ferroviário-CE Interporto-TO Grupo A5 Altos-PI Assu-RN Moto Club-MA Sparta-TO Grupo A6 América-RN Belo Jardim-PE Guarani-CE Imperatriz-MA Grupo A7 ASA-AL Central-PE Jacuipense-BA Sergipe-SE Grupo A8 Campinense-PB Flamengo-PE Flu de Feira-BA Murici-AL Grupo A9 Itabaiana-SE Santa Rita-AL Treze-PB Vitória da Conquista-BA Grupo A10 Brasiliense-DF Corumbaense-MS Dom Bosco-DF Iporá-GO Grupo A11 Aparecidense-GO Ceilândia-DF Novo-MS Sinop-MT Grupo A12 Espírito Santo-ES Itumbiara-GO Macaé-RJ URT-MG Grupo A13 Americano-RJ Atlético-ES Novorizontino-SP Uberlândia-MG Grupo A14 Caldense-MG Madureira-RJ Maringá-PR Linense-SP Grupo A15 Caxias-RS Inter de Lages-SC Mirassol-SP Nova Iguaçu-RJ Grupo A16 Cianorte-PR Ferroviária-SP Novo Hamburgo-RS Tubarão-SC Grupo A17 Brusque-SC Mogi Mirim-SP Prudentópolis-PR São José-RS