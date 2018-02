Assaltante rouba R$ 10 mil de funcionárias de loja no interior

As funcionárias de uma loja de confecções, em São Miguel dos Campos, foram surpreendidas nesta sexta-feira, 23, por um assaltante portando uma arma de fogo, em meio à movimentação na Praça de Alimentação. As vítimas seguiam da loja onde trabalham, em direção à agência do Banco do Brasil, para efetuar um depósito no valor de R$ 10 mil, quando foram surpreendidas pelo criminoso.

Testemunhas informaram que o assaltante estava em uma moto modelo Bros, de cor vermelha e placa de São Sebastião. As vítima informaram que assim que ele se aproximou, subtraiu o pacote com o dinheiro e ordenou que as duas seguissem sem olhar para trás.

Depois de roubar as funcionárias, o assaltante fugiu em direção a saída da cidade. As vítimas prestaram queixa.

