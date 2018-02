Casal adquire nova motobomba para regularizar abastecimento de Piaçabuçu

O sistema de abastecimento de Piaçabuçu voltou a coletar água bruta por meio de sua antiga estação de captação. Foi o que informou o supervisor de Distribuição da Unidade de Negócio Agreste, da Companhia de Saneamento de Alagoas (Casal), Marcos Costa.

É que a nova captação — situada nas adjacências do povoado Penedinho, em Piaçabuçu — precisou ter suas atividades suspensas em razão do grande volume de vegetação carreada pelo rio. Segundo o coordenador, ao serem succionados pela motobomba da estação, os vegetais inviabilizaram sua operacionalidade.

Costa explicou que, com essa paralisação imprevista, a captação de água voltou a ser praticada de acordo com os regimes de maré do Rio São Francisco. A coleta do líquido, portanto, passou a ser interrompida duas vezes por dia por intervalos de quatro horas cada. Tais interrupções garantem que a água distribuída pela Casal disponha de teor de salinidade conforme os limites estipulados pelo Ministério da Saúde.

Importa pontuar que as águas do Velho Chico vêm sofrendo com intenso processo de salinização em decorrência de reduções na vazão do rio. Tais diminuições foram efetuadas de modo recorrente no transcorrer dos últimos três anos.

Com a finalidade de reativar a estação de captação do povoado de Penedinho, a Casal adquiriu um novo conjunto motobomba, de maior potência e dotado de uma tela de proteção para retenção de material sólido. A empresa fará a instalação do maquinário tão logo ele seja recebido.

A captação do povoado de Penedinho está localizada seis quilômetros rio acima, em comparação à antiga estação. Esse afastamento é justamente para permitir a coleta de água bruta em tempo integral, mitigando os efeitos da salinização do Velho Chico sobre o abastecimento de Piaçabuçu.

Fonte: Agência Alagoas