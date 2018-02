Marido é baleado ao tentar salvar mulher grávida em assalto

Na tentativa de roubar um carro em Criciúma, no Sul de Santa Catarina, com uma mulher grávida dentro, ladrões terminaram por atingir o marido dela, que tentou impedir o ato. A ação ocorreu na tarde de sexta-feira (23). O marido ao perceber que o carro seria levado com a esposa, terminou por ser atingido de raspão no abdômen e na cabeça, sem gravidade.

Segundo a Polícia Militar, o carro foi posteriormente abandonado e um dos criminosos que participaram da ação, foi detido e reconhecido pelas vítimas. Ele teria sido o autor dos tiros. Câmeras de segurança do bairro registraram o crime.

O marido havia ido até a loja encomendar uma peça para o carro e parou o veículo no comércio. Nas imagens, três homens chegam de uma rua atrás da loja a pé. Um deles abre a porta e senta no banco do motorista.

Como explicou o ‘G1′, a mulher grita por socorro, o marido sai da loja e em seguida começam os tiros. A grávida consegue sair do carro sem ferimentos, mas o marido é arrastado e quase atropelado pelo veículo após ter sido baleado.

Fonte: Notícias ao Minuto