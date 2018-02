Peritos de AL se reúnem com secretário para discutir Plano de Cargos e Carreiras

Representantes do Sindicato dos Peritos Oficiais de Alagoas se reuniram nesta sexta-feira (23) com o secretário de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio, Fabrício Marques, para discutir o Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) da categoria. O encontro terminou sem um acordo.

A assessoria de imprensa da Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio (Seplag) informou ao G1 que o secretário atendeu à categoria, e ficou acordado que uma nova reunião será realizada para dar andamento à tratativas e apresentar a proposta do Estado.

O presidente do sindicato, Paulo Rogério, confirmou que o encontro serviu apenas para que a categoria apresentasse o plano, que, segundo ele, traz benefícios principalmente para a sociedade.

“Foi uma reunião positiva. Saímos de lá com alguns encaminhamentos. Em cima do documento que apresentamos, o Estado vai fazer um estudo e, entre os dias 5 e 9 de março, deve ter uma nova reunião com o secretário Fabrício, em que ele vai nos apresentar a proposta do governador”, explica o presidente.

Por enquanto, a categoria mantém os serviços de perícia até que haja uma resposta do governo. Assim que uma proposta for apresentada, uma assembleia deve definir se ela será aceita ou não.

“Estamos correndo com esse PCCS desde 2009. Ele trata de carreira, questões de carga horária, a forma de evoluir na cerreira, reconhecimento da produção científica, fazendo com que o próprio perito seja qualificado”, conclui o presidente do sindicato.

Outros peritos aguardaram a conclusão da reunião em frente a Seplag. “Estamos esperançosos para que a proposta seja aprovada. Nós estamos desde 2012 sem reajustes ou incrementos salarial e nosso plano atual é de 2005 e está bem defasado em relação aos dias atuais”, declarou a perita criminal Ana Marcia Nunes.

