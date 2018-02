Semthas entrega cestas nutricionais na zona rural de Penedo

A Secretaria municipal do trabalho, habitação e assistência social- SEMTHAS iniciou na última quinta-feira (22), a entrega das cestas nutricionais na zona rural de Penedo após a conclusão da entrega de 423 cestas, referentes ao mês de dezembro, na sede da secretaria para gestantes e nutrizes, da zona urbana.

A entrega na zona rural começou no Povoado cooperativa I núcleo , para as gestantes e nutrizes cadastradas no programa de complementação alimentar e nutricional em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar, realizando também novos cadastramentos para as gestantes da localidade.

De acordo com a Coordenadora do programa em Penedo, a Assistente social Leidy Ane Oliveira, a entrega para gestantes e nutrizes prossegue nessa sexta-

feira nos povoados Capela e Marituba do Peixe, as 9h e 14h respectivamente.

“Nossa satisfação é a alegria no rosto de cada uma e a sensação do dever cumprido. Graças ao trabalho de cada um de vocês e das equipes da assistência social e saúde cumprimos nossa meta onde todas as beneficiárias compareceram”, declarou a Coordenadora.

O calendário de entrega das cestas segue na zona rural de acordo com o cronograma:

Dia 23/02 (sexta-feira) – POSTO DE SAÚDE DA CAPELA às 09 horas. MARITUBA às 14 horas.

Dia 26/02 (segunda-feira) – POSTO DE SAÚDE DA PONTA MUFINA às 09 horas.

Dia 27/02 (terça-feira) – POSTO DE SAÚDE SANTA MARGARIDA às 09 horas. PALMEIRA ALTA às 14 horas.

Dia 28/02 (quarta-feira) – POSTO DE SAÚDE DO TABULEIRO DOS NEGROS às 09 horas. ITAPORANGA às 13 horas.

