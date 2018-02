Ratinho e Neto decidem e CRB vira sobre o CSE no Rei Pelé

Depois de cinco jogos distante de casa, o CRB reencontrou a torcida e o Estádio Rei Pelé, em Maceió, na tarde deste domingo (25). O Galo venceu, de virada, o CSE por 2 a 1 no Trapichão. Herick abriu o placar, mas Edson Ratinho, de falta, e Neto Baiano, de pênalti, marcaram no fim do primeiro tempo. O confronto valeu pela sétima rodada do Campeonato Alagoano.

A vitória deixou o Galo com 13 pontos, na segunda posição da tabela. O CSE permaneceu com seis pontos e é o sétimo colocado. De olho no mata-mata com o São Paulo, pela Copa do Brasil, o técnico Mazola Júnior poupou vários titulares para o confronto desta tarde.

O Regatas pega o São Paulo na quarta-feira (28), às 19h30, no Estádio do Morumbi. Já o Tricolor recebe o Coruripe no próximo domingo (4), às 16h, no Estádio Juca Sampaio, em Palmeira dos Índios.

Fonte: TNH