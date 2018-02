Renan visita nesta segunda (26) obra de restauração do Chalé dos Loureiros, em Penedo

O governador Renan Filho e o superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Mário Aloísio, visitam, na manhã desta segunda-feira (26), a obra de restauração do Chalé dos Loureiros, na Avenida Getúlio Vargas, em Penedo. Após os serviços, o imóvel vai abrigar o Museu do Homem do São Francisco.

Segundo Mário Aloísio, a obra teve início há oito meses e deve ser concluída no segundo semestre deste ano, até o final de agosto. O imóvel pertence à Fundação Casa do Penedo, que administrará o museu.

Ainda de acordo com o superintendente do Iphan, a obra de restauração do casarão está sendo executada pelo Instituto e faz parte do PAC Cidades Históricas, orçada em R$ 3,5 milhões.

O casarão, localizado na Avenida Getúlio Vargas, foi construído pelo engenheiro Joaquim Loureiro, daí a designação ‘Chalé dos Loureiros’. Em 1931, durante visita a Penedo, o presidente Getúlio Vargas se hospedou no imóvel, motivo pelo qual a principal avenida da cidade recebeu o seu nome.

“O casarão tem cerca de 100 anos e é um dos mais imponentes e importantes imóveis de Penedo”, disse Mário Aloísio.

