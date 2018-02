Batalhão da PM em Penedo fica pronto em março

O governador Renan Filho visitou, no início da tarde desta segunda-feira (26), as obras de construção do 11° Batalhão de Polícia Militar (11° BPM), em Penedo, na região do Baixo São Francisco. De acordo com ele, o equipamento de segurança pública será entregue no dia 15 de março e inaugurado em abril.

“Aqui, em Penedo, tivemos muitas obras ao longo desses últimos anos. Nós revitalizamos a sede do Corpo de Bombeiros e estamos construindo o Batalhão da Polícia Militar, que será o maior e o mais equipado do Estado. Estamos fazendo um aqui e outro em Delmiro Gouveia. Os dois estão quase prontos. Faremos um em cada regional”, disse Renan Filho.

Ele lembrou que o Governo do Estado está reformando, ainda, o prédio da Delegacia de Polícia Civil de Penedo. O município também foi contemplado no ano passado com a instalação do Programa Força Tarefa de Segurança Pública.

As obras de construção do 11° BPM tiveram início no dia 29 de março de 2017. Elas estão orçadas em R$ 2,1 milhões. A área construída, no Bairro Guarani, tem 430 m². Renan Filho inspecionou a obra acompanhado do secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo, Rafael Brito.

Chalé

Mais cedo, o governador visitou as obras de restauração do Chalé dos Loureiros e do Centro de Referência, ambos na Avenida Getúlio Vargas, em Penedo.

Após as obras de restauração, executadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), o Chalé dos Loureiros vai abrigar o Museu do São Francisco, que será administrado pela Fundação Casa do Penedo. Os serviços devem ser concluídos até o final de agosto.

“O Museu do São Francisco tem uma amplitude nacional, porque abordará todo o percurso do rio. Toda a Bacia do São Francisco será estudada e registrada aqui no Chalé dos Loureiros”, destacou a museóloga Carmém Lúcia Dantas, que participou da visita.

Renan Filho afirmou que o Estado apoia, defende e está ao lado de obras importantes, que resgatam e revitalizam o patrimônio histórico alagoano.

“Restaurar o patrimônio histórico de Penedo é um passo fundamental para promover o desenvolvimento da cidade, porque o turismo é uma das principais vocações da cidade”, enfatizou o governador.

Durante a visita, o superintendente do IPHAN em Alagoas, Mário Aloísio, fez a entrega da Medalha Mário de Andrade a Francisco Alberto Sales, fundador da Casa do Penedo.

“Em nome de nossa Instituição, gostaria de fazer esta homenagem ao doutor Francisco Sales por todo o trabalho de vida que tem feito por essa cidade e pela cultura do nosso povo”, declarou o superintendente do IPHAN.

A comitiva seguiu para o Centro de Referência. O prédio histórico pertence ao Governo do Estado e já abrigou a 9ª Gerência Regional de Ensino (9ª Gere). O imóvel foi cedido ao IPHAN, por meio de comodato, e após a restauração, abrigará, a Biblioteca Francisco Alberto Sales.

O fundador da Casa do Penedo doou 60 mil livros do seu acervo pessoal à Biblioteca. E entregou um carta ao governador, que trata da forma como deve ser gerido o equipamento, com vistas a sua sustentabilidade.

“Estou doando 60 mil livros de minha biblioteca particular. Eu poderia doar à UNB, mas preferi doar a Penedo, principalmente, porque você é governador e é um homem culto, que vai ajudar a preservar o acervo. Eu não posso morrer e deixar tudo virar papel pra enrolar sabão aqui em Penedo. Isso tem que ser protegido, e a única maneira é transformar o espaço em museu federal”, propôs Francisco Sales.

As obras de restauração da Casa de Referência estão sendo tocadas com recursos do BNDES e as do Chalé dos Loureiros, por meio do PAC Cidades Históricas.

Fonte: Agência Alagoas