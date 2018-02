Bombeiros resgatam corpos de jovens afogados no Rio São Francisco

Equipes do Corpo de Bombeiros de Alagoas foram acionadas, nesta segunda-feira, 26, para realizar o resgate de dois jovens, ainda sem identificação, que desapareceram nas águas do Rio São Francisco, nas imediações do Povoado Catrapó, na cidade de Penedo.

Segundo dados do Corpo de Bombeiros, duas viaturas do 6º Grupamento de Bombeiro Militar (GBM), com seis militares, estiveram no local e conseguiram retirar do rio os corpos das vítimas, do sexo masculino.

Após o resgate, os bombeiros esperam a chegada dos funcionários do Instituto de Medicina Legal para realizar o recolhimento dos corpos.

Fonte: AL24horas