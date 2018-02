CRB e CSA encaminha vaga…ASA vacila e Muriri revive

CRB e CSA venceram seus compromissos na tarde deste domingo pela sétima rodada do Campeonato Alagoano e deixaram suas classificações para a próxima fase bem encaminhadas. O ASA poderia ter seguido o mesmo rumo, mas foi derrotado pelo lanterna Murici.

Jogando no estádio Rei Pelé, o CRB venceu o CSE pelo placar de 2 a 1. Resultado que leva o Galo a 13 pontos, na segunda colocação, com quatro pontos a mais que o primeiro time fora da zona de classificação, restando duas rodadas. O CSE segue com seis pontos, na sétima colocação, e seguirá lutando contra o rebaixamento.

Já o CSA visitou o CEO no estádio Edson Matias e não teve dificuldades para vencer o confronto pelo placar de 2 a 0, resultado que deixa o Mutange na liderança, com 14 pontos. Já o CEO perde o topo da tabela, continua com 12 pontos, mas agora na terceira colocação.

Quem se revive na competição é o Murici, que finalmente venceu a primeiro ao bater o ASA no estádio José Gomes, chegando a cinco pontos, ainda na lanterna, mas a um ponto de sair dela. Já o ASA segue em quarto, com nove pontos e segue com a vaga na próxima fase em cheque.

Confira os resultados da 7ª rodada

Coruripe-AL 1 x 2 Santa Rita Murici-AL 2 x 1 ASA-AL CRB 2 x 1 CSE CEO 0 x 2 CSA-AL