Procon Alagoas divulga cronograma de audiências no interior

O Procon de Alagoas divulga, nesta terça-feira (27), o cronograma com as datas das audiências de conciliação que serão realizadas em oito municípios do interior do Estado. Na ocasião, os consumidores terão a oportunidade de fechar um acordo com as empresas reclamadas e chegar a uma solução para ambas as partes.

As audiências começam no mês de março e têm continuidade até dezembro deste ano. Pelo menos uma vez no mês haverá ações de conciliação nestas cidades. O consumidor deve entrar em contato com a unidade mais próxima da sua cidade para marcar a audiência. Em caso de dúvidas, é possível entrar em contato com o órgão por meio das redes sociais oficiais.

Fonte: Agência Alagoas