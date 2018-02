Sine Alagoas oferece vagas de emprego na capital e interior

A rede estadual do Sistema Nacional de Emprego (Sine) está ofertando vagas para diversos setores da economia alagoana tanto na capital como no interior. Os interessados devem se dirigir a um posto do Sine munidos de documentos como carteira de trabalho, carteira de identidade, CPF e comprovante de residência.

As vagas da capital estão sendo ofertadas no posto do Sine Jaraguá. São elas: Analista de marketing, auxiliar de contabilidade, enfermeira, técnica de enfermagem, engenheiro químico, auxiliar de logística para PDC (pessoas com deficiência), jardineiro, caseiro, tosador e motofretista.

O Sine Arapiraca também tem vagas abertas para contador, auxiliar contábil, assistente fiscal, consultor de vendas, assistente administrativo, confeiteiro, vendedor pracista, consultor de vendas, operador de carregadeira, mecânico de máquina industrial e soldador.

As vagas são rotativas e somente os interessados com perfil na vaga devem se candidatar.

Fonte: Agência Alagoas