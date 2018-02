AL: candidato do concurso da PM sofre três paradas cardíacas após teste físico

Um dos candidatos do concurso da Polícia Militar de Alagoas (PM/AL) sofreu três paradas cardíacas após concluir o Teste de Aptidão Física (TAF) realizado nesta segunda-feira (26), na Avenida Assis Chateaubriand, no Pontal da Barra. Diego de Cerqueira passou mal momentos após concluir a prova.

De acordo com o capitão Alberto, coordenador do Centro de Educação Física da PM/AL, Diego foi levado a uma ambulância ainda consciente. “Na ambulância, ele foi atendido por uma cardiologista, que achou por bem leva-lo à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Trapiche. Isso ocorreu por volta das 9h40”, afirmou o capitão.

No período da tarde, o militar foi informado da gravidade do caso de Diego. “Soube que ele estava indo pro HGE (Hospital Geral do Estado), e que o caso era grave, ele tinha sofrido uma parada cardíaca. Depois sofreu outras duas”, explicou Alberto.

Segundo o capitão da PM, Diego é natural de Pernambuco, e está acompanhado por familiares e amigos no HGE, e integrantes do setor médico da PM estão acompanhando as atualizações do estado do rapaz. Ainda de acordo com o militar, Diego foi aprovado em todas as etapas e fez todos os exames necessários anteriormente.

Informações do HGE dão conta que o rapaz se encontra entubado, sedado e com ventilação mecânica, ou seja, respira com o auxílio de aparelhos.

